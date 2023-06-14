Oz Buzz

“Commercial real estate is melting down fast. Home values next.”

–Elon Musk

June 14, 2023

AGENDA

  • A REALLY HAWKISH FED … SHOCKING LANGUAGE 
  • UP, UP AND AWAY SAYS BOC
  • WHAT EXACTLY IS ESG?
  • THE LAPTOP CROWD LIVES IN LA-LA-LAND
  • THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
  • THE NUMBERS ARE MUCH BETTER IN MAY
  • WORLDWIDE INFLATION / DEFLATION
  • ROTLM? IT’S ‘REVENGE OF THE LITTLE MAN’.
  • APPLE RELEASES A BRAND-NEW THING
  • QUESTIONS, QUESTIONS

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