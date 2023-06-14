“Commercial real estate is melting down fast. Home values next.”
June 14, 2023
AGENDA
- A REALLY HAWKISH FED … SHOCKING LANGUAGE
- UP, UP AND AWAY SAYS BOC
- WHAT EXACTLY IS ESG?
- THE LAPTOP CROWD LIVES IN LA-LA-LAND
- THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
- THE NUMBERS ARE MUCH BETTER IN MAY
- WORLDWIDE INFLATION / DEFLATION
- ROTLM? IT’S ‘REVENGE OF THE LITTLE MAN’.
- APPLE RELEASES A BRAND-NEW THING
- QUESTIONS, QUESTIONS
Oz Buzz 84 will be online later this month. Subscribe to get Oz Buzz in your inbox every month:
|Subscribe to Oz Buzz:
(You’ll get Oz Buzz 2 weeks before it’s posted online)
Leave A Comment